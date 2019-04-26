Надаль обыграл Штруффа и вышел в полуфинал соревнований в Барселоне

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал грунтового турнира в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету испанского теннисиста 3 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Двойных ошибок Надаль избежал. Штруфф отметился 9 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 1 брейком.
За выход в финал соревнований категории АТР 500 Надаль поспорит с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 3) – Гидо Пелья (Аргентина).
Стоит отметить, что Надаль является действующим чемпионом турнира в Барселоне. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.
26 апреля 2019 года, пятница. 17:50 МСК
Барселона. 1/4 финала
Матч окончен
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2 : 0
51
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
|1
|2
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|7
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