Надаль обыграл Штруффа и вышел в полуфинал соревнований в Барселоне

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал грунтового турнира в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету испанского теннисиста 3 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Двойных ошибок Надаль избежал. Штруфф отметился 9 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 1 брейком.



За выход в финал соревнований категории АТР 500 Надаль поспорит с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 3) – Гидо Пелья (Аргентина).



Стоит отметить, что Надаль является действующим чемпионом турнира в Барселоне. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.