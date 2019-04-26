Эрбер: победа в матче против Балажа далась мне нелегко

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер прокомментировал свой выход в полуфинал грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В двух партиях он обыграл хозяина кортов Аттилу Балажа со счётом 6:3, 6:4.



«Я очень горд тем, как я провёл сегодняшний матч. Всегда очень непросто играть против соперника, выступающего дома. Так и сегодня – публика очень сильно поддерживала Аттилу от первого до последнего розыгрыша.



Он провёл невероятную неделю, поэтому я ожидал очень тяжёлый матч. Так и вышло – победа далась мне нелегко», – цитирует Эрбера официальный сайт АТР.



За выход в финал соревнований в столице Венгрии Пьер-Юг поспорит с сербом Филипом Краиновичем, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

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