Басилашвили уступил Джере в четвертьфинале турнира в Будапеште

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (4) не сумел пробиться в полуфинал грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В трёх партиях он уступил представителю Сербии Ласло Джере (5) со счётом 6:3, 2:6, 3:6.



Продолжительность встречи составила 1 час. На счету грузина 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Победитель встречи отметился 10 подачами навылет и 4 брейками. Двойных ошибок Джере не допустил.

За выход в финале грунтовых соревнований Джере поспорит с представителем Италии Маттео Берреттини, который ранее обыграл Пабло Куэваса из Уругвая.

Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австралийца Джона Миллмана – 7:5, 6:4.