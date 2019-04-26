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Басилашвили уступил Джере в четвертьфинале турнира в Будапеште

Басилашвили уступил Джере в четвертьфинале турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (4) не сумел пробиться в полуфинал грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В трёх партиях он уступил представителю Сербии Ласло Джере (5) со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час. На счету грузина 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Победитель встречи отметился 10 подачами навылет и 4 брейками. Двойных ошибок Джере не допустил.

За выход в финале грунтовых соревнований Джере поспорит с представителем Италии Маттео Берреттини, который ранее обыграл Пабло Куэваса из Уругвая.

Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австралийца Джона Миллмана – 7:5, 6:4.

26 апреля 2019 года, пятница. 18:30 МСК
Будапешт. 1/4 финала
Матч окончен
Николоз Басилашвили
18
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
1 : 2
Ласло Джере
33
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3
           
6 2 3
3 6 6
           
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