Бертенс обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв в двух партиях немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 6:4. По показателю личных встреч голландка вышла вперёд — 3:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Бертенс 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Кербер 1 двойная ошибка. Стоит отметить, что немка не имела возможностей взять подачу соперницы.



В поединке за выход в финал Бертенс сыграет с третьей сеяной, чешкой Петрой Квитовой.



Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Каролина Плишкова из Чехии. В прошлогоднем финале она в двух сетах переиграла американку Коко Вандевей — 7:6 (7:2), 6:4.

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