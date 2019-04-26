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Бертенс обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Бертенс обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв в двух партиях немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 6:4. По показателю личных встреч голландка вышла вперёд — 3:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Бертенс 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Кербер 1 двойная ошибка. Стоит отметить, что немка не имела возможностей взять подачу соперницы.

В поединке за выход в финал Бертенс сыграет с третьей сеяной, чешкой Петрой Квитовой.

Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Каролина Плишкова из Чехии. В прошлогоднем финале она в двух сетах переиграла американку Коко Вандевей — 7:6 (7:2), 6:4.

26 апреля 2019 года, пятница. 19:40 МСК
Штутгарт. 1/4 финала
Матч окончен
Кики Бертенс
7
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Анжелика Кербер
5
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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