Тим одолел Пелью и сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, вышел в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 7:5, 6:2.



Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Третий сеяный 5 раза подал навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Двойных ошибок Доминик избежал. На счету его аргентинского соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Испанец ранее обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.



Действующим чемпионом этих соревнований является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, выиграв — 6:2, 6:1.