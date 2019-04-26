Тим одолел Пелью и сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, вышел в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 7:5, 6:2.
Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Третий сеяный 5 раза подал навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Двойных ошибок Доминик избежал. На счету его аргентинского соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Испанец ранее обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
Действующим чемпионом этих соревнований является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, выиграв — 6:2, 6:1.
26 апреля 2019 года, пятница. 19:55 МСК
Барселона. 1/4 финала
Матч окончен
5
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 0
28
Гидо Пелья
Г. Пелья
|1
|2
|3
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|7
|6
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|2
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