Японец Кей Нисикори прокомментировал выход в полуфинал соревнований в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну – 6:4, 7:5.
«Второй сет был очень близким и насыщенным. У меня было много шансов выиграть его раньше, но я не воспользовался ими. После этого Роберто начал играть лучше. У него даже были возможности вывести игру на решающую партию, поэтому я бы сказал, что это была очень хорошая, близкая игра. К счастью, в последних двух геймах я сыграл отлично и завершил матч в свою пользу», – цитирует Нисикори официальный сайт АТР.
За выход в финал грунтовых соревнований японец поборется с представителем России Даниилом Медведевым.
«Он определенно крутой игрок. У него хорошая подача, при этом Даниил хорошо двигается, как для своего роста. Для победы над ним я должен буду продемонстрировать свой лучший теннис».
Нисикори: Медведев – крутой игрок. Для победы я должен показать лучший теннис