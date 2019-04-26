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Нисикори: Медведев – крутой игрок. Для победы я должен показать лучший теннис

Нисикори: Медведев – крутой игрок. Для победы я должен показать лучший теннис
Теннис / ATP

Японец Кей Нисикори прокомментировал выход в полуфинал соревнований в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну – 6:4, 7:5.

«Второй сет был очень близким и насыщенным. У меня было много шансов выиграть его раньше, но я не воспользовался ими. После этого Роберто начал играть лучше. У него даже были возможности вывести игру на решающую партию, поэтому я бы сказал, что это была очень хорошая, близкая игра. К счастью, в последних двух геймах я сыграл отлично и завершил матч в свою пользу», – цитирует Нисикори официальный сайт АТР.

За выход в финал грунтовых соревнований японец поборется с представителем России Даниилом Медведевым.

«Он определенно крутой игрок. У него хорошая подача, при этом Даниил хорошо двигается, как для своего роста. Для победы над ним я должен буду продемонстрировать свой лучший теннис».

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