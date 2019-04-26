Гаспарян обыграла Кудерметову в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарина Гаспарян вышла в полуфинал грунтовых соревнований категории International в Стамбуле (Турция). В двух партиях она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 7:5, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. На счету Гаспарян 6 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14. Кудерметова отметилась 1 двойной ошибкой и 7 брейками. Подач навылет теннисистки не выполнили.



За выход в финал грунтовых соревнований Гаспарян поборется с хорватской теннисисткой Петрой Мартич (6).



В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала представительница Франции Полин Пармантье. В финале она обыграла словенскую теннисистку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3