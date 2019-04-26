Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гаспарян обыграла Кудерметову в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Гаспарян обыграла Кудерметову в четвертьфинале турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарина Гаспарян вышла в полуфинал грунтовых соревнований категории International в Стамбуле (Турция). В двух партиях она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. На счету Гаспарян 6 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14. Кудерметова отметилась 1 двойной ошибкой и 7 брейками. Подач навылет теннисистки не выполнили.

За выход в финал грунтовых соревнований Гаспарян поборется с хорватской теннисисткой Петрой Мартич (6).

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала представительница Франции Полин Пармантье. В финале она обыграла словенскую теннисистку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент