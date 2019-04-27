Азаренко не смогла подать на матч и снялась с четвертьфинала в Штутгарте

Экс первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко не сумела пробиться в полуфинал грунтовых соревнований в Штутгарте (Германия).

Теннисистка не сумела завершить свой матч против эстонки Анетт Контавейт (8). Азаренко снялась с игры при счёте 7:5, 5:7, 0:3. Стоит отметить, что во второй партии она не сумела подать на матч.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. На счету Азаренко 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 11. Контавейт отметилась 6 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 5 брейками.



За выход в финал соревнований эстонская теннисистка поспорит с первой ракеткой мира из Японии Наоми Осакой.

Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Каролина Плишкова из Чехии. В прошлогоднем финале она в двух сетах переиграла американку Коко Вандевей — 7:6 (7:2), 6:4.