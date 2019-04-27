Панова не сумела пробиться в полуфинал парного турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Александра Панова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде. В дуэте с представительницей Румынии Андреа Миту она уступила француженке Кристине Младенович и венгерке Тиме Бабош со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:10. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.



Александра и Андреа один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 7. На счету их соперниц один эйса, три двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в финал соревнований Бабош и Младенович, посеяные на соревнованиях под первым номером, поборятся с парой Корнелия Эмили Листер (Швеция) / Рената Ворацова (Чехия).



Турнир завершится 28 апреля.