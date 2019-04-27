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Медведев: мне нужно было выйти в полуфинал, и я сделал это. Я счастлив

Медведев: мне нужно было выйти в полуфинал, и я сделал это. Я счастлив
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 6:4.

«Сегодняшние условия были тяжёлыми для игры. Было сухо и ветрено, поэтому мячи летали быстрее, чем обычно. Мне нужно было выиграть, мне нужно было попасть в полуфинал. Я сделал это, поэтому я счастлив», – цитирует Медведева официальный сайт АТР.

За выход в финал грунтовых соревнований россиянин поборется с представителем Японии Кей Нисикори.

Стоит отметить, что для Медведева завтрашний матч станет вторым полуфиналом подряд. Неделей ранее он добрался до 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло, где уступил сербу Душану Лайовичу.

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