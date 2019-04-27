Победы Осаки, Квитовой и Бертенс — в обзоре 1/4 финала турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака совершила впечатляющий камбэк в четвертьфинальном матче грунтовых соревнований в Штутгарте (Германия). В трёх партиях она обыграла хорватку Донну Векич — 6:3, 4:6, 7:6 (4). Стоит отметить, что Наоми уступала со счётом 1:5 в решающей партии.

За выход в финал грунтовых соревнований Осака поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, которая взяла верх над представительницей Беларуси Викторией Азаренко. Виктория снялась с игры при счёте 7:5, 5:7, 0:3. Стоит отметить, что во второй партии она не сумела подать на матч.

В другой встрече чешка Петра Квитова, посеянная под третьим номером, обыграла Анастасию Севастову (7) из Латвии — 2:6, 6:2, 6:3. В полуфинале она встретится представительницей Нидерландов Кики Бертенс (6), взявшей в двух партиях верх над немкой Анжеликой Кербер — 6:3, 6:4.

Посмотреть видеообзор матчей можно на «Чемпионате».