Контавейт: очень повезло, что я каким-то образом выиграла второй сет

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала победу над белорусской Викторией Азаренко в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Экс-первая ракетка мира снялась с игры при счёте 7:5, 5:7, 0:3.

За выход в финал соревнований 23-летняя уроженка Таллина поспорит с первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии.

«Очень приятно выйти в полуфинал. Я хотела одержать победу не так, как вышло в конце, однако матч прошёл на высоком уровне. Очень повезло, что я каким-то образом выиграла второй сет. Она сделала несколько ошибок и дала мне шанс вернуться в игру.

Осака — великолепный игрок. Думаю, мне даже не надо про это напоминать. У неё сильный удар, отличная подача, форхенд, она предпочитает быстрый теннис. Мне нужно оставаться сконцентрированной. Постараюсь брать на себя инициативу и быть агрессивной настолько, насколько это возможно", — цитирует Контавейт официальный сайт WTA.

Действующей победительницей турнира в Штутгарте является представительница Чехии Каролина Плишкова.