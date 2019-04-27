Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Мартерер и Моллекер получили «уайлд-кард» на турнир в Мюнхене

Мартерер и Моллекер получили «уайлд-кард» на турнир в Мюнхене
Теннис / ATP

Немецкие теннисисты Максимильян Мартерер и Рудольф Моллекер получили «уайлд-кард» от организаторов грунтового турнира категории «ATP250» в Мюнхене, сообщает Tennis World USA.

23-летний Мартерер, занимающий 102-е место в текущем рейтинге ATP, на прошлогоднем турнире в Мюнхене дошёл до полуфинала и проиграл соотечественнику, Филиппу Кольшрайберу, – 6:2, 6:4.

Рудольф Моллекер, который на данный момент является 168-й ракеткой мира, готовится к дебюту в основной сетке турнира. В прошлом году он не сумел пройти квалификацию.

Турнир в Мюнхене пройдёт с 29 апреля по 5 мая. Призовой фонд составит € 524 тыс. Прошлогодним победителем стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл Кольшрайбера – 6:3, 6:3.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент