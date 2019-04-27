Раонич пропустит «Мастерсы» в Мадриде и Риме

Канадский теннисист Милош Раонич не примет участия в предстоящих грунтовых турнирах в Мадриде и Риме из-за травмы правого колена. В основной сетке его заменит немец Ян-Леннард Штруфф, информирует Tennis World USA.

В прошлом году 16-я ракетка мира пропустил соревнования в столице Италии, а также Открытый чемпионат Франции.

Ранее представитель ЮАР Кевин Андерсон заявил об отказе от участия во всех грунтовых турнирах в 2019 году. Причиной такого решения стала травма локтя.

Напомним, действующим чемпионом Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима. На турнире в Риме в 2018 году победу одержал испанец Рафаэль Надаль.