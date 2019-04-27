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Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Медведев в Барселоне

Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Медведев в Барселоне
Теннис / ATP

Сегодня, 27 апреля, пройдёт полуфинальный матч на турнире в Барселоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под седьмым номером, и представитель Японии Кей Нисикори (4). Начало поединка запланировано на 14:30 мск.

В личных встречах 23-летний уроженец Москвы уступает 1-2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Медведев в Барселоне.

Победитель этого матча в финале сразится либо с испанцем Рафаэлем Надалем (1), либо с Домиником Тимом из Австрии, получившим третий номер посева. Турнир завершится 28 апреля.

Действующим чемпионом этих соревнований является Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

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На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.
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