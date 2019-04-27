Калинская и Флинк успешно стартовали в квалификации турнира в Праге

Стартовала квалификация на турнире в Праге (Чехия) с призовым фондом $ 226 750, который пройдёт с 29 апреля по 4 мая. В первых матчах россиянка Анна Калинская взяла верх над представительницей США Кристиной Макхэйл — 6:2, 6:2, а Варвара Флинк выиграла у итальянки Мартины ди Джузеппе со счётом 6:4, 6:4.

Представительница России Яна Сизикова не смогла преодолеть первый раунд отбора, проиграв Антонии Лоттнер из Германии — 2:6, 1:6.

Следующей соперницей Калинской станет Лоттнер. Флинк за выход в финал квалификации поборется с чешкой Денисой Аллертовой.

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешская теннисистка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.