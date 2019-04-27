Павлюченкова и Шафаржова стали финалистками парного турнира в Штутгарте

В полуфинале соревнований в Штутгарте (Германия) в парном разряде российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова в двух сетах обыграли дуэт Анна Блинкова (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

Павлюченкова и Шафаржова не подавали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из восьми. В активе их соперниц 3 эйса, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта.

В финале Павлюченкова и Шафаржова сыграют с победителями противостояния Мона Бартель (Германия)/Анна-Лена Фридзам (Германия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Елена Остапенко (Латвия).

В 2018 году турнир в Штутгарте в парном разряде выиграли американка Ракель Атаво и Анна-Лена Грёнефельд из Германии.