Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт без борьбы вышла в финал

Японка Наоми Осака отказалась выходить на корт в полуфинальном матче с представительницей Эстонии Анетт Контавейт на турнире в Штутгарте (Германия). Причиной такого решения первой ракетки мира стала травма, информирует пресс-служба соревнований.

23-летней уроженке Таллина, посеянной под восьмым номером, удалось выйти в финал без борьбы. За титул Контавейт поборется с победительницей противостояния Петра Квитова (Чехия) — Кики Бертенс (Нидерланды).

Действующей чемпионкой турнира в Штутгарте является чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Напомним, ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова вышли в финал соревнований в Штутгарте в парном разряде.