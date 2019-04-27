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Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт без борьбы вышла в финал

Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт без борьбы вышла в финал
Теннис / WTA

Японка Наоми Осака отказалась выходить на корт в полуфинальном матче с представительницей Эстонии Анетт Контавейт на турнире в Штутгарте (Германия). Причиной такого решения первой ракетки мира стала травма, информирует пресс-служба соревнований.

23-летней уроженке Таллина, посеянной под восьмым номером, удалось выйти в финал без борьбы. За титул Контавейт поборется с победительницей противостояния Петра Квитова (Чехия) — Кики Бертенс (Нидерланды).

Действующей чемпионкой турнира в Штутгарте является чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Напомним, ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова вышли в финал соревнований в Штутгарте в парном разряде.

27 апреля 2019 года, суббота. 19:30 МСК
Штутгарт. 1/2 финала
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
0 : 0
Rt
Анетт Контавейт
15
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
     
     
           
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