Краинович оказался сильнее Эрбера и сыграет в финале соревнований в Венгрии

Сербский теннисист Филип Краинович в полуфинале турнира в Будапеште (Венгрия) в двух сетах переиграл француза Пьера-Юг Эрбера со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 58 минут.

27-летний уроженец Сомбора не подавал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. Эрбер выполнил 2 эйса, 2 раза ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

За титул Краинович поборется либо с итальянцем Маттео Берреттини, либо с представителем Сербии Ласло Джере, посеянным под пятым номером.

Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австралийца Джона Миллмана. В этом сезоне он не смог защитить титул из-за болезни.