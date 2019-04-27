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Краинович оказался сильнее Эрбера и сыграет в финале соревнований в Венгрии

Краинович оказался сильнее Эрбера и сыграет в финале соревнований в Венгрии
Теннис / ATP

Сербский теннисист Филип Краинович в полуфинале турнира в Будапеште (Венгрия) в двух сетах переиграл француза Пьера-Юг Эрбера со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 58 минут.

27-летний уроженец Сомбора не подавал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. Эрбер выполнил 2 эйса, 2 раза ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

За титул Краинович поборется либо с итальянцем Маттео Берреттини, либо с представителем Сербии Ласло Джере, посеянным под пятым номером.

Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австралийца Джона Миллмана. В этом сезоне он не смог защитить титул из-за болезни.

27 апреля 2019 года, суббота. 15:00 МСК
Будапешт. 1/2 финала
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
49
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
0 : 2
Филип Краинович
105
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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