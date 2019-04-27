Медведев вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Нисикори в трёх сетах

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под седьмым номером, обыграл в полуфинале четвёртого сеянного соревнований японца Кея Нисикори – 6:4, 3:6, 7:5. После этого матча показатель личных встреч теннисистов стал равным – 2-2.



Продолжительность поединка составила 2 часа 26 минут. Медведев 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Нисикори 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



В финале соперником Медведева станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) (1)– Доминик Тим (Австрия) (3).



Действующим чемпионом этих соревнований является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, выиграв — 6:2, 6:1.