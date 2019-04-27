Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Нисикори в трёх сетах

Медведев вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Нисикори в трёх сетах
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под седьмым номером, обыграл в полуфинале четвёртого сеянного соревнований японца Кея Нисикори – 6:4, 3:6, 7:5. После этого матча показатель личных встреч теннисистов стал равным – 2-2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 26 минут. Медведев 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Нисикори 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале соперником Медведева станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) (1)– Доминик Тим (Австрия) (3).

Действующим чемпионом этих соревнований является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, выиграв — 6:2, 6:1.

27 апреля 2019 года, суббота. 14:40 МСК
Барселона. 1/2 финала
Матч окончен
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
1 : 2
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
4 6 5
6 3 7
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент