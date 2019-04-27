Рублёв обыграл Бахингера в квалификации турнира в Мюнхене

Российский теннисист Андрей Рублёв стартовал с победы в квалификации на турнире в Мюнхене (Германия), в двух сетах переиграв немца Маттиаса Бахингера со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Соперники впервые встретились друг с другом.



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Рублёв реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Бахингера 2 реализованных брейк-пойнта из семи попыток.



Для выхода в основную сетку соревнований Рублёву необходимо обыграть бразильца Тьяго Монтейро, который в трёх сетах одолел Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании – 6:3, 2:6, 6:2.



Действующим победителем турнира в Мюнхене является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.

