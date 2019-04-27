Берретини вышел в финал турнира в Будапеште

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в полуфинале турнира в Будапеште (Венгрия) в двух сетах одолел Ласло Джере из Сербии со счётом 6:4, 6:2. Соперники ранее не играли друг с другом.



Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Берреттини 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Ласло Джере 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одной попытке.



Соперником Берреттини по финалу станет ещё один серб Филип Краинович, в двух сетах обыгравший Пьера-Юга Эрбера из Франции – 6:2, 6:2.



Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австралийца Джона Миллмана – 7:5, 6:4.

