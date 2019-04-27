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Берретини вышел в финал турнира в Будапеште

Берретини вышел в финал турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в полуфинале турнира в Будапеште (Венгрия) в двух сетах одолел Ласло Джере из Сербии со счётом 6:4, 6:2. Соперники ранее не играли друг с другом.

Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Берреттини 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Ласло Джере 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одной попытке.

Соперником Берреттини по финалу станет ещё один серб Филип Краинович, в двух сетах обыгравший Пьера-Юга Эрбера из Франции – 6:2, 6:2.

Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австралийца Джона Миллмана – 7:5, 6:4.

27 апреля 2019 года, суббота. 17:00 МСК
Будапешт. 1/2 финала
Матч окончен
Маттео Берреттини
55
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
2 : 0
Ласло Джере
33
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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