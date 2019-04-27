Медведев: иногда хотелось сказать: «А на фига мне этот теннис?»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился воспоминаниями о своих первых шагах в теннисе и влиянии родителей.



«В теннис меня привела мама. Она водила меня на все секции. Я занимался плаванием, шахматами, рисованием. То есть, не обязательно это был спорт. Был набор в теннисную группу в бассейне «Чайка», где я занимался плаванием.



То ли мама, то ли я сказал: «Давай попробуем?» Там был отбор, брали не всех, но меня взяли. Это было не целенаправленно, как у тех, кого родители в три года отдают в теннис, зная, что ребенок будет тренироваться пять раз в неделю. Я ходил в эту группу в 9-10 лет, и все из нашей группы стали по чуть-чуть играть, ездить на соревнования. Я тоже начал, и постепенно пошло-поехало.



На первых порах уйти не хотелось, поскольку не было ожиданий. Сложности начинаются тогда, когда от тебя чего-то ждут, а это не выходит. У меня всё более-менее получалось, и за счёт этого возвысились ожидания. В основном папа сильно хотел, чтобы я стал хорошим теннисистом, воспитывал меня и говорил: «Ты играешь в PlayStation, вместо того чтобы отрабатывать подачу!» А я хотел играть в PlayStation и не хотел подавать подачу! И тогда бывало тяжело, потому что денег становилось меньше, тратить надо всё больше, а ты еще не зарабатываешь. Тебе говорят, что ты всё неправильно делаешь, посмотри на других. И тогда даже хотелось сказать: «А на фига мне этот теннис? Пойду учиться, буду зато спокойно жить».



Если бы с теннисом не получилось, я бы, может, уехал в Америку на стипендию. Или учился бы в России спокойно. В этом ничего страшного нет. Все люди так делают, никто от этого не погиб», — приводит слова Медведева Eurosport.ru.