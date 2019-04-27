Медведев: считал, что намного лучше жить в Европе или в Америке, Россия так себе

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о переезде в Монако и поделился мнением о жизни в России.



«Будучи подростком и просто разъезжая по турнирам, считал, что намного лучше жить в Европе или в Америке, Россия типа так себе. Что мне тут делать? Поначалу тяжело было адаптироваться, язык не особо знал, другая культура. Но все равно продолжал думать, что тут круто. Теперь с каждым разом, когда возвращаюсь в Москву, она все больше нравится, как и вообще Россия. Русская культура и менталитет, сами люди. Жить бы хотел здесь, но теннис не позволяет.



Я уже разговариваю по-французски свободно. Друзья в основном все равно русские. Совершенно разные менталитеты. Честно, мне больше по нраву русский человек» — приводит слова теннисиста Eurosport.ru.



