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Квитова вышла в финал турнира в Штутгарте, в трёх сетах одолев Бертенс

Квитова вышла в финал турнира в Штутгарте, в трёх сетах одолев Бертенс
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под третьим номером, обыграла голландку Кики Бертенс (6) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:1. По показателю личных встреч вперёд вышла Квитова – 3-2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 4 минуты. Квитова 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бертенс 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Квитовой предстоит сыграть с восьмой сеянной турнира эстонкой Анетт Контавейт, без борьбы вышедшей в решающий поединок, поскольку её соперница по полуфиналу японка Наоми Осака (1) снялась с соревнований из-за травмы.

Действующей чемпионкой турнира в Штутгарте является чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

27 апреля 2019 года, суббота. 16:35 МСК
Штутгарт. 1/2 финала
Матч окончен
Петра Квитова
3
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
2 : 1
Кики Бертенс
7
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
7 7 3 6
6 3 6 1
           
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