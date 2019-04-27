Квитова вышла в финал турнира в Штутгарте, в трёх сетах одолев Бертенс

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под третьим номером, обыграла голландку Кики Бертенс (6) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:1. По показателю личных встреч вперёд вышла Квитова – 3-2.



Продолжительность поединка составила 2 часа 4 минуты. Квитова 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бертенс 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



В финале Квитовой предстоит сыграть с восьмой сеянной турнира эстонкой Анетт Контавейт, без борьбы вышедшей в решающий поединок, поскольку её соперница по полуфиналу японка Наоми Осака (1) снялась с соревнований из-за травмы.



Действующей чемпионкой турнира в Штутгарте является чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

