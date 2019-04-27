Медведев: самому странно видеть такой хороший результат

Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги полуфинального матча на турнире в Барселоне (Испания), в котором он обыграл японца Кея Нисикори — 6:4, 3:6, 7:5.



«Очень рад выйти в финал. Был очень тяжёлый матч. Я в первый раз на турнире в Барселоне и рад, что сумел выйти в финал с первой же попытки, особенно учитывая тот факт, что этот турнир считается очень тяжёлым.



На самом деле мне самому немного странно видеть такой хороший результат, поскольку после Америки у меня была всего неделя, чтобы подготовиться к грунтовому сезону, но я провёл её хорошо и здорово себя чувствую. После каждого матча, который играю, я быстро восстанавливаюсь. Игорь Андреев мне, естественно, помогает. Втроём с моим тренером мы думаем над тем, как улучшить мою игру, и пока это работает.



Не могу сказать, что грунт — моё любимое покрытие. Иногда чувствую, что делаю что-то неправильно, но при этом сыграть в полуфинале «Мастерса» и сразу же в финале в Барселоне — это сильно. Рад, что могу показывать хороший теннис на всех покрытиях», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.