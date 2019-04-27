Тим обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в финале турнира в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под первым номером, в полуфинальном матче в двух сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля (1) – 6:4, 6:4. По показателю личных встреч лидирует испанец – 7-4.



Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. На счету Тима 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12. Надаль 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.



В финале соперником австрийского теннисиста станет седьмой сеянный турнира россиянин Даниил Медведев, в трёх сетах обыгравший японца Кея Нисикори (4) – 6:4, 3:6, 7:5.



Действующим чемпионом этих соревнований является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.