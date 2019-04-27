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Тим обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в финале турнира в Барселоне

Тим обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в финале турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под первым номером, в полуфинальном матче в двух сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля (1) – 6:4, 6:4. По показателю личных встреч лидирует испанец – 7-4.

Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. На счету Тима 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12. Надаль 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

В финале соперником австрийского теннисиста станет седьмой сеянный турнира россиянин Даниил Медведев, в трёх сетах обыгравший японца Кея Нисикори (4) – 6:4, 3:6, 7:5.

Действующим чемпионом этих соревнований является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

27 апреля 2019 года, суббота. 17:30 МСК
Барселона. 1/2 финала
Матч окончен
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
0 : 2
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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