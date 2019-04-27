Гаспарян снялась с турнира в Стамбуле в ходе полуфинального матча

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян из-за травмы отказалась от продолжения борьбы на турнире в Стамбуле (Турция) при счёте 0:0 во втором сете полуфинального матча с шестой сеянной Петрой Мартич из Хорватии. Первый сет выиграла хорватская теннисистка — 6:1. Ранее соперницы не играли друг с другом.



Продолжительность матча составила 51 минуту. Соперницы не выполнили ни одной подачи навылет. Гаспарян совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Мартич 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



Соперницей хорватской теннисистки по финалу станет Маркета Вондроушова из Чехии, в двух сетах переигравшая свою соотечественницу Барбору Стрыцову — 6:2, 6:1.



В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.