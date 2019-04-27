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Гаспарян снялась с турнира в Стамбуле в ходе полуфинального матча

Гаспарян снялась с турнира в Стамбуле в ходе полуфинального матча
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян из-за травмы отказалась от продолжения борьбы на турнире в Стамбуле (Турция) при счёте 0:0 во втором сете полуфинального матча с шестой сеянной Петрой Мартич из Хорватии. Первый сет выиграла хорватская теннисистка — 6:1. Ранее соперницы не играли друг с другом.

Продолжительность матча составила 51 минуту. Соперницы не выполнили ни одной подачи навылет. Гаспарян совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Мартич 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Соперницей хорватской теннисистки по финалу станет Маркета Вондроушова из Чехии, в двух сетах переигравшая свою соотечественницу Барбору Стрыцову — 6:2, 6:1.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

27 апреля 2019 года, суббота. 17:05 МСК
Стамбул. 1/2 финала
Матч окончен
Петра Мартич
40
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 0
Rt
Маргарита Гаспарян
72
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 2 3
           
6    
1    
           
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