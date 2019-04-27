Бертенс: неделю назад я была бы рада полуфиналу

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс, посеянная под шестым номером на турнире в Штутгарте (Германия), на послематчевой пресс-конференции подвела итоги полуфинальной встречи с Петрой Квитовой из Чехии, в котором голландка проиграла в трёх сетах — 6:7 (3:7), 6:3, 1:6.



Первый сет был очень напряжённым, во втором я попыталась атаковать глубже и Квитова мне немного помогла, совершив несколько ошибок. Не стану говорить о невезении в третьем сете. В самом его начале я стала играть слишком быстро. У меня были шансы, но я ими не воспользовалась.



Если бы неделю назад мне сказали, что я остановлюсь на стадии полуфинала, я была бы довольна. Сейчас, конечно, хотелось сыграть ещё один матч. Но в целом я довольна результатом и своей игрой, учитывая непростые последние недели», — отметила Бертенс.