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Тим: горд победой над Надалем

Тим: горд победой над Надалем
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим, в двух сетах обыгравший испанца Рафаэля Надаля в полуфинале турнира в Барселоне (Испания) со счётом 6:4, 6:4, подвёл итоги поединка.

«Я всегда очень горд, когда обыгрываю Надаля, потому что он лучший игрок в истории на грунте, и обыграть его на нём — всегда большое событие. У нас было уже много отличных матчей, и сегодня случился ещё один. Мне немного повезло, и я одержал победу.

У турнира в Барселоне славные традиции. Мне очень понравилось играть тут в финале два года назад, и, конечно, сейчас я хочу улучшить тот результат и победить. Но Даниил Медведев в данный момент находится в лучшей форме своей жизни. Я бы очень хотел оказаться в числе игроков, которые побеждали тут», — приводит слова австрийского теннисиста ATP.

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