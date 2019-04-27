Тим: горд победой над Надалем

Австрийский теннисист Доминик Тим, в двух сетах обыгравший испанца Рафаэля Надаля в полуфинале турнира в Барселоне (Испания) со счётом 6:4, 6:4, подвёл итоги поединка.



«Я всегда очень горд, когда обыгрываю Надаля, потому что он лучший игрок в истории на грунте, и обыграть его на нём — всегда большое событие. У нас было уже много отличных матчей, и сегодня случился ещё один. Мне немного повезло, и я одержал победу.



У турнира в Барселоне славные традиции. Мне очень понравилось играть тут в финале два года назад, и, конечно, сейчас я хочу улучшить тот результат и победить. Но Даниил Медведев в данный момент находится в лучшей форме своей жизни. Я бы очень хотел оказаться в числе игроков, которые побеждали тут», — приводит слова австрийского теннисиста ATP.