Квитова: все мои соперницы стали играть лучше. Это ужасно

Чешская теннисистка Петра Квитова, пробившаяся в финал турнира в Штутгарте (Германия), в трёх сетах обыграв голландку Кики Бертенс со счётом 7:6, 3:6, 6:1, подвела итоги поединка на послематчевой пресс-конференции.



«Во втором сете я смогла выиграть гейм на подаче Бертенс, после чего мне было важно взять собственную подачу и повести — 3:0. Думаю, этот гейм и решил исход матча.



Улучшила ли Бертенс свою игру? Да вообще все мои соперницы стали играть лучше. Это ужасно», — отметила Квитова, улыбаясь.



Спортсменка рассказала также о том, комфортно ли ей играть на грунтовом покрытии.

«У меня были довольно неплохие две недели подготовки. Но мне необходимо провести несколько матчей, чтобы привыкнуть к грунту. И во вчерашнем полуфинале я чувствовала себя не очень хорошо, но уже сегодня всё было намного лучше. Даже если бы я уступила, то всё равно сказала бы, что сыграла очень хорошо», — приводит слова Квитовой WTA.