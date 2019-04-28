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А. Зверев: я играю в теннис не ради денег

А. Зверев: я играю в теннис не ради денег
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий третью строчку мирового рейтинга, рассказал о том, что высокие призовые не являются для него мотивацией.

«Я играю в теннис не ради денег. Многие, кто это прочитает, скажут: «Легко так говорить, когда ты заработал $ 15-16 миллионов». Но если бы всё, что я заработал в теннисе, я мог бы получить в хоккее, я всё равно выбрал бы теннис, потому что я люблю этот вид спорта и надеюсь продолжать получать от него удовольствие на протяжении долгого времени.

Моя цель – однажды стать первым номером мирового рейтинга, и я сделаю всё от меня зависящее. Но добиться этого за две недели невозможно. Это долгий процесс, нужно трудиться годами. Я ещё не достиг цели и могу многое улучшить в своей игре», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

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