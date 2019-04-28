Победы Медведева и Тима — в видеообзоре 1/2 финала турнира в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под седьмым номером, в трёх сетах обыграл в полуфинале четвёртого сеянного соревнований японца Кея Нисикори – 6:4, 3:6, 7:5. После этого матча показатель личных встреч теннисистов стал равным – 2-2. Продолжительность поединка составила 2 часа 26 минут.

В финале соревнований категории АТР 500 соперником Медведева станет посеянный под третьим номером австрийский теннисист Доминик Тим, в полуфинальном матче в двух сетах переигравший первого сеянного турнира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:4. По показателю личных встреч лидирует испанец – 7-4.

Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут.

Посмотреть видеообзор матчей можно на «Чемпионате».