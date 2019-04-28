Маррей: не понимаю, как Гимельстоб после избиения может остаться работать в ATP

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей выразил мнение, что бывший американский теннисист Джастин Гимельстоб не может продолжать работать в совете директоров ATP, после того как был осуждён за избиение человека на глазах у жены и маленького ребёнка.

«Не понимаю, как в такой ситуации Гимельстоб может оставаться в совете директоров ATP», — цитирует Маррея The Telegraph.

Напомним, инцидент произошёл в ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе. Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте и 13 турниров АТР в парном разряде Гимельстоб напал на знакомого, Рэнделла Каплана, проходившего мимо его дома с женой и дочерью. После этого 41-летний уроженец Ливингстона был арестован.

Гимельстоб признал вину и был осуждён на три года условно. Выборы на должность представителя игроков в совете директоров ATP, которую он занимает, запланированы на 14 мая.