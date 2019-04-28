Бинаги: Токио должен был принять Итоговый чемпионат АТР, но Турин нашёл деньги

Глава итальянской федерации тенниса Анджело Бинаги рассказал о проблемах, с которыми столкнулась заявка Турина при выборе места проведения финалов ATP с 2021 по 2025 год. По его словам, в определённый момент Турин даже перестали рассматривать в качестве одного из претендентов.



«В Индиан-Уэллсе руководитель Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Крис Кермод объявил всем, что выбран Токио. В эти минуты правительство Италии гарантировало экономическую поддержку. Кермод приостановил встречу и отложил её на две недели, чтобы дать нам возможность всё уладить.



После успешного проведения турнира в Риме и финала NextGen ATP мы показали себя заслуживающими доверия. Токио и Сингапур предложили большие возможности, но ATP дал именно нам право провести самый важный турнир сезона. Теперь нам нужно привлечь инвесторов», — приводит слова главы итальянской федерации тенниса Tennis World USA.