Андреев: играть с Надалем было сложнее, чем с Федерером

В прошлом известный российский теннисист, а ныне тренер Даниила Медведева Игорь Андреев рассказал о самых непростых соперниках, с которыми ему доводилось играть в своей карьере.



«С Федерером у меня была пара очень равных матчей, финал в Швейцарии и еще одна встреча на US Open, которую вы, возможно, помните лучше всего. Выходить на корт с Роджером и играть в хороший теннис – удовольствие. Это то, что я запомню навсегда. Существует ли тактика, чтобы победить его? У вас всегда есть какая-то тактика, иногда она срабатывает, но с Федерером вы можете сыграть идеальный матч и всё равно проиграть.



Надаль или Федерер? Надаль был самым сложным соперником. Не знаю, как это объяснить, но вы можете посмотреть на результаты и понять, что играть с ним мне было труднее всего.



Что касается Марата Сафина, то он всегда очень много работал. Возможно, у него был не самый хороший имидж. Многие думали, что он вёл себя непрофессионально, потому что ему нравились вечеринки, он ломал ракетки или делал другие неправильные вещи, но если бы вы увидели, как он работал, вы сразу все поняли», — приводит слова Андреева Tennis World USA.

