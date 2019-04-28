Украинский теннисист назвал стукачом раскрывшего схему «договорняков» спортсмена

Украинский теннисист Сергей Стаховский, являющийся членом совета спортсменов, нелицеприятно отозвался об итальянском теннисисте Марко Трунгеллити, который помог антикоррупционной службе (TIU) разоблачить игроков, сдававших матчи. «Разница между информатором и стукачом зависит от того, кто оценивает ситуацию», — написал Стаховский на своей странице в «Твиттере».



Реакция Трунгеллити не заставила ждать. В своём «инстаграме» аргентинец написал: «Серьёзно? Так член совета игроков поддерживает теннисиста, сообщившего о проблеме? Очевидно, поэтому никто о них не сообщает и в теннисе процветает коррупция».



В ответ на пост аргентинца Стаховский принёс извинения, сказав, что был недостаточно информирован и берёт свои слова назад.