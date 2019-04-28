5 российских теннисисток узнали имена соперниц по первому кругу турнира в Праге

Состоялась жеребьёвка турнира в Праге, который состоится с 29 апреля по 4 мая. Чешка Каролина Плишкова, получившая первый номер посева, на старте сыграет с Моной Бартель из Германии.

В основной сетке выступят пять россиянок. Анастасия Потапова в 1-м круге сыграет со второй ракеткой соревнований, латвийкой Анастасией Севастовой. Светлана Кузнецова встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску, Маргарита Гаспарян — с представительницей Китая Ван Цян, Наталья Вихлянцева — с Кристиной Плишковой из Чехии, а Екатерина Александрова — с одной из победительниц квалификации.

В 2018 году чемпионкой турнира в Праге стала чешская теннисистка Петра Квитова. В финале она обыграла Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.