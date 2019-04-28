Стали известны соперники Циципаса и Фоньини на старте турнира в Эшториле

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия) с призовым фондом € 524 340, который пройдёт с 20 апреля по 5 мая.

Первым номером посева стал представитель Греции Стефанос Циципас. Он вступит в борьбу со второго круга, где сыграет с победителем матча Гидо Андреосси (Аргентина) — Уго Дельен (Боливия). Вторая ракетка соревнований, итальянец Фабио Фоньини, в стартовом матче встретится либо с сербом Филипом Краиновичем, либо с кем-то из квалифайеров. Российские теннисисты не принимают участия в турнире.

В 2018 году победителем соревнований в Эшториле стал португальский теннисист Жоау Соуза. В финале он в двух партиях обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:4.