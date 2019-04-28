Сегодня, 28 апреля, состоится финал турнира в Барселоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под седьмым номером, и австриец Доминик Тим (3). Начало поединка запланировано на 17:00 мск.



В личных встречах 23-летний уроженец Москвы уступает — 0-1. Единственный раз теннисисты сыграли между собой в 2018 году на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Медведев в Барселоне



Напомним, в полуфиналах Медведев нанёс поражение японцу Кею Нисикори, а Тим сломил сопротивление второй ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля.

Действующим чемпионом соревнований является Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.