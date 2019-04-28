Калинская и Флинк проиграли в квалификации турнира в Праге

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в финал квалификации соревнований в Праге (Чехия), уступив в двух сетах Антонии Лоттнер из Германии со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

Ещё одна представительница России, Варвара Флинк, потерпела поражение в матче с чешкой Денисой Аллертовой — 4:6, 5:7. Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты.

Напомним, в основной сетке выступят пять россиянок. Анастасия Потапова в первом круге сыграет со второй ракеткой соревнований, латвийкой Анастасией Севастовой. Светлана Кузнецова встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску, Маргарита Гаспарян — с представительницей Китая Ван Цян, Наталья Вихлянцева — с Кристиной Плишковой из Чехии, а Екатерина Александрова — с одной из победительниц квалификации.



В 2018 году чемпионкой турнира в Праге стала чешская теннисистка Петра Квитова. В финале она обыграла Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.