Братья Скупски выиграли парный турнир в Будапеште

В финале соревнований в Будапеште (Венгрия) в парном разряде Кен и Нил Скупски в двух сетах обыграли дуэт Маркус Даниэл (Новая Зеландия)/Весли Колхоф (Нидерланды) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

Братья Скупски реализовали 2 брейк-пойнта из семи, а их соперники не сделали ни одного брейка. Кроме того, обе пары выполнили по одному эйсу и допустили по одной двойной ошибке.

В 2018 году победу в парном турнире в Венгрии одержали британец Доминик Инглот и хорват Франко Шкугор, которые оказались сильнее голландца Матве Мидделкопа и аргентинца Андреса Мольтени.

Напомним, в этом сезоне титул в одиночном разряде разыграют представитель Италии Маттео Берреттини и Филип Краинович из Сербии.