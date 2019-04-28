Джейми Маррей не смог завоевать титул в Барселоне в парном разряде

В финале парного турнира в Барселоне колумбийский дуэт Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара, посеянный под третьим номером, выиграл у британца Джейми Маррея и Бруно Суареса из Бразилии (2) со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

Кабаль и Фара дважды ошиблись на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из девяти. Их соперники допустили 3 двойные ошибки и сделали 3 брейка. Кроме того, обе пары не выполнили ни одного эйса.

Напомним, в минувшем сезоне победу в Барселоне одержали испанцы Фелисьяно Лопес и Марк Лопес.

Сегодня, 28 апреля, в финале одиночного разряда сыграют австриец Доминик Тим и россиянин Даниил Медведев. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.