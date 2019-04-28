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Бабош и Младенович стали победительницами турнира в Стамбуле в паре

Бабош и Младенович стали победительницами турнира в Стамбуле в паре
Теннис / WTA

В финале теннисного турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде Тимя Бабош (Венгрия) и Кристина Младенович (Франция) в двух сетах обыграли дуэт Алекса Гуарачи (Чили) / Сабрина Сантамария (США) со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Венгерка и француженка реализовали 6 брейк-пойнтов из восьми, выиграв 87% мячей на первой подаче, а их соперницы не смогли реализовать свою единственную попытку. Бабош и Младенович на двоих подали один эйс и совершили одну двойною ошибку.

В 2018 году победу на турнире в Стамбуле одержали теннисистки из Китая: Лян Чэнь и Чжан Шуай, которые в двух сетах оказались сильнее пары Ксения Нолл(Швейцария)/Анна Смит (Великобритания) – 6:4, 6:4.

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