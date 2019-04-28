Рублёв не смог пройти квалификацию в Мюнхене, проиграв бразильцу Монтейро

Россиянин Андрей Рублёв, занимающий в настоящее время 89-ю строчку в текущем рейтинге ATP, в упорном трёхсетовом поединке уступил бразильскому теннисисту Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6. Поединок продолжался 2 часа 41 минуту.



Лучшим достижением для Тьяго Монтейро, который является 112-й ракеткой мира, в этом сезоне стал выход во второй круг турнира категории «ATP-500» в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где он в двух сетах уступил представителю Словении Аляжу Бедене – 3:6, 4:6.

Турнир в Мюнхене в этом году пройдёт с 29 апреля по 5 мая. Призовой фонд составит € 524 тыс. Прошлогодним победителем стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл соотечественника Доминика Кольшрайбера – 6:3, 6:3.