Медведев проиграл Тиму в финале турнира в Барселоне

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим в финале грунтового турнира в Барселоне не испытал особых проблем в соперничестве с россиянином Даниилом Медведевым, обыграв его со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут.



Тим, который в полуфинале сломил сопротивление второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, смог реализовать в матче с россиянином пять из восьми своих брейк-пойнтов, дважды подавал навылет и допустил лишь одну двойную ошибку. При этом Медведеву удалось реализовать всего один брейк из трёх.



В личных встречах 23-летний уроженец Москвы теперь уступает австрийцу — 0-2. До этого теннисисты сыграли друг с другом в 2018 году на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Тим завоевал 13-й титул в карьере и второй в 2019 году, ранее он побеждал на турнире в Индиан-Уэллсе.