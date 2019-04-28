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Медведев проиграл Тиму в финале турнира в Барселоне

Медведев проиграл Тиму в финале турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим в финале грунтового турнира в Барселоне не испытал особых проблем в соперничестве с россиянином Даниилом Медведевым, обыграв его со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут.

Тим, который в полуфинале сломил сопротивление второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, смог реализовать в матче с россиянином пять из восьми своих брейк-пойнтов, дважды подавал навылет и допустил лишь одну двойную ошибку. При этом Медведеву удалось реализовать всего один брейк из трёх.

В личных встречах 23-летний уроженец Москвы теперь уступает австрийцу — 0-2. До этого теннисисты сыграли друг с другом в 2018 году на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Тим завоевал 13-й титул в карьере и второй в 2019 году, ранее он побеждал на турнире в Индиан-Уэллсе.

28 апреля 2019 года, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона. Финал
Матч окончен
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 0
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
6 6  
4 0  
           
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