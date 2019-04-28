Берреттини выиграл турнир в Будапеште, взяв верх над Краиновичем

Итальянский теннисист Маттео Берреттини выиграл турнир в Будапеште. В финале Берреттини в трёх сетах обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Берреттини 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Краинович подал 1 эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

23-летний Берреттини выиграл второй турнир АТР в карьере и первый в 2019 году. Первый титул он завоевал в 2018 году на турнире в Гштааде.

В ходе соревнований в Будапеште Берреттини обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана (7), словенца Аляжа Бедене, Пабло Куэваса из Уругвая и серба Ласло Джере (5).