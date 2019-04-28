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Берреттини выиграл турнир в Будапеште, взяв верх над Краиновичем

Берреттини выиграл турнир в Будапеште, взяв верх над Краиновичем
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини выиграл турнир в Будапеште. В финале Берреттини в трёх сетах обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Берреттини 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Краинович подал 1 эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

23-летний Берреттини выиграл второй турнир АТР в карьере и первый в 2019 году. Первый титул он завоевал в 2018 году на турнире в Гштааде.

В ходе соревнований в Будапеште Берреттини обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана (7), словенца Аляжа Бедене, Пабло Куэваса из Уругвая и серба Ласло Джере (5).

28 апреля 2019 года, воскресенье. 16:10 МСК
Будапешт. Финал
Матч окончен
Маттео Берреттини
55
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
2 : 1
Филип Краинович
105
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
4 6 6
6 3 1
           
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