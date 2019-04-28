Медведев: Тим был слишком хорош, даже выиграть очко у него – достижение

Российский теннисист Даниил Медведев, уступивший в финале грунтового турнира в Барселоне австрийцу Доминику Тиму – 4:6, 0:6, отдал должное мастерству соперника.



«Я старался изо всех сил, но Доминик сегодня был слишком хорош. В какой-то момент сегодня даже просто набрать очки было большим достижением», — приводит слова Медведева сайт ATP.



Россиянин неплохо начал матч. Он сочетал темп и глубину ударов, пытаясь выбить Тима из комфортного ритма. Даже повёл 3:0 по геймам. Но как только австриец пришёл в себя и начал попадать справа и разводить Медведева по углам, игра у Даниила ушла.



Усталость от матчей на этой неделе всё-таки накрыла Медведева, ему даже пришлось взять медицинский тайм-аут в первом сете. А во втором Тим продолжил атаковать справа, не оставив россиянину никаких шансов.