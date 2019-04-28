Берреттини: после первого сета я дал себе установку сражаться за каждый мяч

Итальянский теннисист Маттео Берреттини после победы над сербом Филипом Краиновичем в финале турнира в Будапеште со счётом 4:6, 6:3, 6:1 поделился впечатлениями от игры.



«Этот матч стал действительно тяжёлым. Условия были трудными — холодно и ветрено. Мяч постоянно сносило. Поэтому я старался сосредоточиться на своей игре. После первого сета я просто дал себе установку сражаться за каждый мяч, каждый гейм. И теперь действительно счастлив, потому что это было очень сложно», — приводит слова Берреттини сайт ATP.



23-летний Берреттини выиграл второй турнир АТР в карьере и первый в 2019 году. Первый титул он завоевал в 2018 году на турнире в Гштааде.



В ходе соревнований в Будапеште Берреттини обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана, словенца Аляжа Бедене, Пабло Куэваса из Уругвая и серба Ласло Джере.