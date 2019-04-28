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Берреттини: после первого сета я дал себе установку сражаться за каждый мяч

Берреттини: после первого сета я дал себе установку сражаться за каждый мяч
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини после победы над сербом Филипом Краиновичем в финале турнира в Будапеште со счётом 4:6, 6:3, 6:1 поделился впечатлениями от игры.

«Этот матч стал действительно тяжёлым. Условия были трудными — холодно и ветрено. Мяч постоянно сносило. Поэтому я старался сосредоточиться на своей игре. После первого сета я просто дал себе установку сражаться за каждый мяч, каждый гейм. И теперь действительно счастлив, потому что это было очень сложно», — приводит слова Берреттини сайт ATP.

23-летний Берреттини выиграл второй турнир АТР в карьере и первый в 2019 году. Первый титул он завоевал в 2018 году на турнире в Гштааде.

В ходе соревнований в Будапеште Берреттини обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана, словенца Аляжа Бедене, Пабло Куэваса из Уругвая и серба Ласло Джере.

28 апреля 2019 года, воскресенье. 16:10 МСК
Будапешт. Финал
Матч окончен
Маттео Берреттини
55
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
2 : 1
Филип Краинович
105
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
4 6 6
6 3 1
           
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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