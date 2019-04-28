Тим: в Мадриде всё придётся начать с нуля

Австриец Доминик Тим стал четвёртым игроком за последние 15 лет, выигравшим турнир в Барселоне после Рафаэля Надаля, Кея Нисикори и Фернандо Вердаско. В финальном матче он за 1 час 14 минут обыграл россиянина Даниила Медведева счётом 6:4, 6:0.



Он также стал вторым австрийцем после Томаса Мустера, кому удалось завладеть этим трофеем. Поле матча он поделился эмоциями.



«Для меня это очень важно, потому что это особенный турнир, Здесь побеждали только великие игроки. Рафа выиграл его 11 раз, а Мустер — дважды. Это важный момент для меня.



Выигрыш подобного титула вселяет уверенность, поэтому я в хорошем настроении отправляюсь в Мадрид. Но особенность тенниса в том, что мне всё придётся начать с нуля. Там соберутся очень сильные парни, я должен подготовиться», — приводит слова Тима сайт ATP.